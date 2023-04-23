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22 Nisan 2023
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Sandık geliyor gerginlik artıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

14 Mayıs‘taki büyük seçime doğru geri sayım sürerken Türkiye’de siyasetin gerilimi meydanlara yansıyor. Deneyimli gazeteci Ruhat Mengi, SÖZCÜ TV’de yaşanan son gelişmeleri uzman konuklarıyla masaya yatırıyor.

“Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırılar, Hüda PAR mitinginde dillendirilen Hizbullah sloganları, partilerin seçim vaatleri, DEVA ve İYİ Parti’nin ‘Ergenekon Kumpası’ tartışması, döviz kurundaki yükselişin halka faturası ve son seçim anketi…” Ruhat Mengi soruyor; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Aksoy Araştırma kurucusu Ertan Aksoy, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Somer, Her Açıdan’da yanıtlıyor.

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