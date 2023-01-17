Sandık müşahitlerinin öldürülmesi davasında ceza indirimine tepki gösterdiler

31 Mart 2019 seçim günü Malatya Pütürge’de sandık müşahitleri Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş’ın öldürülmesine ilişikin 5 kişiye ikişer ağırlaştırılmış müebbet cezası kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava görüldü.

Saadet Partililer ve maktüllerin yakınları dava öncesinde Kırşehir Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında “Ağırlaştırılmış müebbet kararı bozulamaz”, “Adalet yerini bulacak”, “Mahkemeler kimden yana”, “Ağır suça hafif ceza kabul edilemez” dövizleri açıldı.

MÜEBBET CEZASININ BOZULMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş’ın akrabası Aydın Aktaş, “5 kişi ikişer ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. İstinaf mahkemesi, Yargıtay onayladı bu karar bozulmuştur. Sebebini biz de bilmiyoruz. Bilmediğimiz için burada toplandık. Diliyoruz bu suçlular adaletin karşısında cezasını bulsunlar” diye konuştu.

“BU MIZRAK BU ÇUVALA SIĞMAMAKTADIR”

Saadet Partisi’nin avukatı ise şu açıklamayı yaptı:

“Tüm sanıklara ikişer kez ağırlaştırılmış hapis cezası verilmişti. Ancak bugün geldiğimiz noktada Yargıtay savcısının itirazı üzerine kararın bir kısmı bozularak Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek duruşmayla tekrardan dosya görülmeye başlanacaktır. 91 sayfalık Yargıtay ilamı aslında çok şey söylemiş ama işin özetine baktığımızda hiçbir şey söylememiştir. Bu mızrak bu çuvala sığmamaktadır.

Yargıtay kararını kabul etmiyoruz. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında direnmesi noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Buranın muz cumhuriyeti olmadığını net bir şekilde ifade ediyoruz. Uydurulmuş tanık ifadeleriyle ortaya konulmak istenen çelişkinin karşısında olduğumuzu bir kez daha net bir şekilde ifade ediyoruz. Öyle ümit ediyoruz ki yüce adalet tekrar tecelli edecektir.”

NE OLMUŞTU?

2019 yerel seçimlerinde Saadet Partili sandık müşahitleri Hasan Aktaş ve İlyaş Aktaş’ın Malatya Pütürge’de katledilmesi davasında daha önce iki kez müebbet hapis cezası alan 5 kişi hakkında Yargıtay savcısının verilen kararı Ceza Genel Kurulu’na taşıyıp cezayı düşürmüş ve tekrar değerlendirmesini istemişti. Cezada indirim yapılmasına Saadet Partililer tepki göstermişti.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “İki insanı sandık başında, herkesin gözü önünde katletmenin cezası bu olmamalıdır! Adeta lütuf gibi yapılan bu “indirimler” sonunda adalet nasıl yerini bulacaktır? Katili ve maktulü, siyasi görüşüne göre değerlendirmeyi adaletle bağdaştırmak mümkün değildir!” ifadelerini kullanmıştı.