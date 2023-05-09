Sandık sonuçlarını polis değil jandarma toplayacak

İçişleri Bakanlığı’nın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden özel bir seçim modülü hazırlayarak, paralel seçim kurulu oluşturma girişimi YSK’dan dönmüştü. Bakanlık bu kez sandık sonuçlarının polis ve jandarma marifetiyle alınıp excel tablosu haline getirilerek, GAMER’e gönderilmesini kararlaştırdı.

YSK REDDETMİŞTİ

YSK’ya başvuran İçişleri Bakanlığı sandık bilgileri ile il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarını istemişti. Yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarını da talep etmişti. “İçişleri Bakanlığı’nın paralel YSK’sı” CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından duyurulmuştu. YSK, bakanlığın yaptığı başvuruyu “Seçim, seçim kurullarının işidir. GAMER’in seçim görevi bulunmuyor” diyerek reddetmişti.

Bu gelişmeler üzerine geçen cuma günü 81 ilde GAMER’den sorumlu vali yardımcıları ve GAMER müdürleri toplandı. İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, GAMER Başkanı Hakan Kafkas, Bilgi ve Teknolojileri Genel Müdürü Kurumsal Uygulamalar Daire Başkanı Barkın Cansız başkanlığında yapılan toplantıda, YSK’nın reddi ve kamuoyundaki itirazlardan ötürü e-sistem üzerinden girişlerin yapılamayacağı belirtildi.

Bu nedenle sandıklardan polis ve jandarma marifetiyle alınan bilgilerin excel formatında Ankara GAMER’e gönderilmesi yönünde talimat verildi.

Uygulamadan rahatsız olan bürokratlar “Anayasa gereği seçim işlerini gözetim, denetim ve yürütme görevi YSK’ya verilmiştir. YSK’nın görevlerine, pusulaların toplanması sayılması ve sonuçların ilanı dahildir. Bakanlığın böyle bir tasarrufta bulunması manidar” diye düşünüyor.