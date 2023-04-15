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14 Nisan 2023
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Sandıklar güvenli mi?

Alaturka Online
Alaturka Online

TÜRKİYE‘nin gözü kulağı 14 Mayıs’taki seçime çevrilmiş durumda. Adaylar ve partiler kampanyalara hız kesmeden devam ediyor peki sandık güvenliği için çalışmalar ne durumda? Sandık uyarılarına kim kulak veriyor kim görmezden geliyor? 50+1 yarışında hangi strateji ve vaat kazandıracak? Liderlerin kampanya süreçleri ne gösteriyor? Serap Belovacıklı moderatörlüğünde ekranlara gelen Aklın Yolu’nda tüm sorular yanıtlanıyor.

Bu haftaki  programın konukları; Teyit editörü Şükran Şençekiçer, gazeteci-yazar Seçil Türkkan, gazeteci-yazar Necdet Saraç ve ekonomist Selçuk Geçer olacak. Ayrıca, sosyal medyada yayınladıkları röportajlarla vatandaşın nabzını tutan röportajcılar sokaktan görünen Türkiye’yi anlatacak.

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