Sandıklara altılı masa markajı

Seçim güvenliği konusundaki yapılan çalışmaları anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sandıkların nasıl korunacağı konusundaki bilgileri paylaştı. Salıcı “Altılı masa olarak seçim güvenliğine önem veriyoruz. Yol haritasını çıkardık ve her siyasi parti kendi çalışmasını yapıyor” dedi.

Başak KAYA

Seçmen listeleri üzerindeki tartışmalar seçim güvenliği konusunu gündeme getirdi. Altılı masanın bu konudaki çalışmalarının başında da sandık geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı çalışmalar hakkında konuştu. Salıcı, “Seçmenin kafasında SADAT ya da mafyatik gruplara ilişkin bir şüphe olmamalı” dedi. Sandıkların nasıl korunacağı konusunda ise şu bilgileri paylaştı: “Altılı masa olarak seçim güvenliğine önem veriyoruz. Yol haritasını çıkardık ve her siyasi parti kendi çalışmasını yapıyor. Biz Türkiye’deki tüm sandıkların başında bir CHP’li olmasını sağlayacak biçimde örgütlendik.

HER PARTİDEN TEMSİLCİ OLACAK

2018’de 180 bin 65 sandık vardı. Bu sandıkların her birine CHP’li bir arkadaşımızı yerleştirdik ve üzerine de çıktık. Altılı masadaki diğer siyasi partiler de bu çalışmayı yapıyorlar. Bir sandıkta altı siyasi partiden de temsilci olacak. Daha önceki seçimlerden çok daha ileri bir noktada hazırlık yapıyoruz. Altı siyasi parti birbiri ile veri paylaşacak. Okul bilişim sorumlularımızı da belirliyoruz. Altılı masa seçim güvenliğinde tam bir işbirliği içinde olacak, sandıklara sahip çıkılacak.”