Sandıktan hangi ekonomi çıkacak?

Türkiye 14 Mayıs’taki büyük seçime doğru giderken ekonomi gündemi SÖZCÜ TV‘de masaya yatırılıyor. “Seçim sonrasında ekonomide bizi ne bekliyor? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘Kalkınma Planı’nın kapsamı ne, vatandaş plana nasıl bakıyor? 14 Mayıs’ta sandık güvenliği nasıl sağlanacak, partilerin ve gönüllülerin hazırlıkları ne durumda?

Serap Belovacıklı soruyor, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, Sözcü Yazarı İsmail Saymaz, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali Haydar Fırat ve Gazeteci Hilal Köylü, Sokağın Sözü‘nde yanıtlıyor.