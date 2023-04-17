62.3 F
Los Angeles
16 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemSandıktan hangi ekonomi çıkacak?

Sandıktan hangi ekonomi çıkacak?

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye 14 Mayıs’taki büyük seçime doğru giderken ekonomi gündemi SÖZCÜ TV‘de masaya yatırılıyor. “Seçim sonrasında ekonomide bizi ne bekliyor? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘Kalkınma Planı’nın kapsamı ne, vatandaş plana nasıl bakıyor? 14 Mayıs’ta sandık güvenliği nasıl sağlanacak, partilerin ve gönüllülerin hazırlıkları ne durumda?

Serap Belovacıklı soruyor, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, Sözcü Yazarı İsmail Saymaz, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali Haydar Fırat ve Gazeteci Hilal Köylü, Sokağın Sözü‘nde yanıtlıyor.

Gündem
Önceki haber
Yarım milyon engelli maddi yardıma muhtaç
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,459BeğenenlerBeğen
16,193TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States