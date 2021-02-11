Sandras Dağları’na 12 maden ruhsatı verildi

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’nde bulunan Sandras Dağı, 1995’de 1. Derece SİT alanı ilan edilmesine rağmen 12 maden ruhsatı verildi. Maden şirketlerin faaliyete geçmesiyle bölgede 33 bin ağaç kesilecek ve 11 ton patlayıcı kullanılacak. Çevreciler ve muhalefet milletvekilleri, “Sandras, Kazdağları gibi olmasın” diyerek harekete geçti. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Bu çalışma bölgeyi yok eder. Su kaynakları kesilir” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. CHP’li Erbay TBMM’de yaptığı açıklamada, “Muğla’nın cennet köşelerinden Köyceğiz, Ortaca, Dalaman İlçeleri ile Muğla ve Denizli illerimizin bir kısmının su kaynağı olan Sandras Dağı’nda 12 tane arama ve işletme maden ruhsatı verildi. Burası bölgenin temiz su deposudur. Bölgedeki birçok mahalle, doğrudan bu kaynaktan sularını almaktadır.

SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Köyceğiz’in Ağla Mahallesi Gökçeova Göleti üzerinde çalışma yapan bir maden şirketi bu sahayı 1.902 hektar daha genişletmek istiyor. Toplam 33 bin ağaç kesilecek, 11 ton patlayıcı kullanılacak. Doğal yapı ve bölge yok edilecek bu çalışmalar kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

Sandras Dağı Karaçam ormanları ile kaplı bulunuyor ve alpin bitki örtüsü ve tür çeşitliliğiyle Türkiye’nin en önemli bitki alanları arasında yer alıyor. 1. derece doğal ve arkeolojik SİT alanı ilan edilen dağın eteklerindeki Kartal Gölü’nün çevresinde 1309 hektarlık bölge ise tabiatı koruma alanı olmuştu. Sandras Dağı, Uluslararası Koruma Örgütü tarafından da dünyadaki eşsiz doğal alanlardan oluşan, “35 Sıcak Nokta” arasına da alındı.