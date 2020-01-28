Sanem Çelik kimdir? Sanem Çelik kaç yaşındadır?szcu3

Önce Kara Melek sonra Aliye karakteri ile Türk seyircisinin kalbinde taht kuran Sanem Çelik yeniden ekranda. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde daha önce Ceylan karakterini canlandıran Çelik, diziye geri döndü. Sanem Çelik hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sanem Çelik kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

18 Mayıs 1975 yılında İstanbul’da doğan Sanem Çelik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümünden mezundur. Kara Melek’teki performansı ile Türkiye çapında tanınan bir isim haline gelen Sanem Çelik hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde… Sanem Çelik kimdir, nerelidir?

SANEM ÇELİK KİMDİR?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı. 12 sene boyunca okul gösterilerinde ve Çağdaş Bale Topluluğu’nun çeşitli eserlerinde solist ve corps de ballet dansçısı olarak dans etti.

Ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999’da mezun oldu. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen’in öğrencisidir.

İlk olarak Yaban adını taşıyan bir sinema filminde rol alan Sanem Çelik “Kara Melek” adlı dizideki rolü ile geniş kitlelerce tanınan bir isim haline geldi.

1996 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.

1994-1996 yılları arasında birçok reklam filminde oynadı. 1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı. 1998’de, Haldun Dormen’in yönetmenliğinde, Melih Kibar’in besteleri ve piyanosu eşliğinde Çiğdem Talu’ya Selam müzikalinin koreografisini yaptı, dans etti ve şarkı söyledi.

2000 yılında rol aldığı “Filler ve Çimen” adlı sinema filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı film ile 2001 yılında 3 farklı yarışmada “En İyi Kadın Oyuncu” seçilerek ödül aldı.

2003’te Tolga Örnek’in yazıp yönettiği Hititler belgeselinde Haluk Bilginer ile beraber yer aldı, Kraliçe Puduhepa’yı hayat verdi. 2005 yılında rol aldığı Aliye adlı dizi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Sanem Çelik 2013’te ise Behzat Ç. Ankara Yanıyor isimli filmde rol aldı. Filmde Ulrike karakterini canlandıran Sanem Çelik, daha sonra İnadına Yaşamak isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Çelik son olarak, Atv ekranlarında yayınlanan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizide yer almıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Japonya’nın en iyi dram dizilerinden biri olan İchi Rittoru No Namida dizisinin uyarlaması olan Bir Litre Gözyaşı’nda Figen karakterine hayat veren Sanem Çelik, 1.69 metre boyunda, 57 kilo ve Boğa burcudur.

Sanem Çelik’in rol aldığı tiyatro oyunları:

1985 – Kuklacı Müzikli Çocuk Oyunu – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1998 – Çiğdem Talu’ya Selam Müzikali – İ.Ü.D.K. (Müzikal)

1999 – Uzakta Piyano Sesleri – İ.Ü.D.K., Fiyokla

2000 – Hangisi Karısı – Dormen Tiyatrosu

2004 – Hangisi Karısı – Tiyatrokare

Sanem Çelik’in rol aldığı diziler ve filmler:

1996 – Yaban (Emine) (Sinema Filmi)

1997-1999 – Kara Melek (Yasemin Saylan) (TV Dizisi)

2000 – Kör Talih (Banu Bilge) (TV Dizisi)

2000 – Filler ve Çimen (Havva Adem) (Sinema Filmi)

2002 – Sır Çocukları (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2002 – Canım Kocacım (Banu Berke) (TV Dizisi)

2003 – Günahım Neydi Allah’ım (Semiha) (TV Dizisi)

2004-2006 – Aliye (Aliye Adıvar) (Karahan) (TV Dizisi)

2005 – Ayın Karanlık Yüzü (Biket İlhan), Meryem (Sinema Filmi)

2008-2009 – Güldünya (Ömür Atay), Gizem Özsoy (TV Dizisi)

2012 – Balık (Derviş Zaim), Filiz (Sinema Filmi)

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Sinema Filmi)

2013 – İnadına Yaşamak (Zeynep)

2016 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ceylan) (TV Dizisi)

2018 – Bir Litre Gözyaşı (Figen) (TV Dizisi)

Ödülleri:

1996 – Adana Altın Koza – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Yaban

1997 – Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Kara Melek

1997 – ÇASOD “Onur Ödülü”

2000 – 37. Antalya Film Şenliği (Altınportakal) – En İyi Kadın Oyuncu – Filler ve Çimen

2001 – 20. İstanbul Film Festivali (Altın Lale) – En İyi Kadın Oyuncu – Filler ve Çimen