Saniyeler içinde her yer kıpkırmızı oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Animal Rebellion adındaki grup Londra’nın en işlek meydanlarından birinde ilginç bir eyleme imza attı.

Bir grup gösterici pankartlar ve megafonla hayvan haklarına dikkat çekerken iki kişi de meydanda bulunan süs havuzlarına kırmızı boya döktü.

Eylemcilerin bu hareketi meydandaki herkesin dikkatini çekerken İngiliz medyası da olaya kayıtsız kalmadı.



HAYVANSAL GIDALARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Covid-19 salgınının uyarı niteliği taşıdığını belirten hayvanseverler bitki bazlı besin sistemine geçilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Protesto eyleminin Barselona, Chicago, Toronto, New York gibi şehirlerde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Animal Rebellion adlı grubun havancılık sektörüne karşı daha önce de şiddet içermeyen benzer eylemlerde bulunduğu belirtiliyor.

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