Sanki komisyon başkanı değil, AFAD’ın avukatı!

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu, AFAD yönetimini dinledi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, depremde ihmali olan AFAD yöneticilerinin istifasını istedi. AKP’li Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu ise istifa çağrısına karşı çıktı. İşte Meclis tutanaklarına giren o diyaloglar:

Mürsel Alban (CHP): Yönetim olarak burada bulunan AFAD Başkanına, AFAD yönetimine halkın inancı kalmamıştır.

Veysel Eroğlu (AKP): O sizin kanaatiniz.

Alban: Evet benim kanaatim.

Eroğlu: İyi ki AFAD var.

Alban: Ben hepinizin huzurunda, bütün illerimizde malını kaybetmişlere geçmiş olsun, canını kaybetmişlere rahmet diliyorum ama onların canını kurtaramayan, gerekli ekibi, ekipmanı kuramayan, bugün bizim sağ tarafımızda oturan AFAD yönetimini buradan çıkmadan istifaya davet ediyorum. İstifayı etsin, bu işi bilen, siyasetin emrine girmeyen, insanların canını, malını kurtarmaya yönelik planlama yapan doğru yönetimlerin gelmesini öneriyorum. Eğer AFAD yönetiminin başkanının vicdanı rahatsa bir şey demiyorum, eğer vicdanı rahat değilse buradan çıkarken istifa eder, öyle çıkar.

Eroğlu: Sayın vekilim böyle bir usul yok, kusura bakmayın. İstifa edip etmeyeceğine kendileri karar verir.

Mücahit Durmuşoğlu (AKP): AFAD üzerine düşeni yaptı.

Alban: O sizin kendi görüşünüz. Ben gördüğüm eksiklikleri bildiriyorum, siyaset yapmıyorum.

Eroğlu: Mürsel bey eksikleri bildirmek doğrudur ama yok “istifa et” falan, bunlar doğru değil.

Alban: Bence istifa etmeli.

AFAD BAŞKANI: ÇIKARACAĞIMIZ DERSLER VAR

Eleştirilere cevap veren AFAD Başkanı Yunus Sezer, şunları söyledi:

– Sayın Başkanım, kıymetli milletvekillerimiz; öncelikle bu yaşanan büyük felaketten dolayı kaybettiğimiz canlar için kurum olarak ve de millet olarak duymuş olduğumuz üzüntüyü tekrar belirtmek istiyorum. Bütün canlarımıza Allah rahmet eylesin.

– Tabii, mesuliyet makamında olunca bunun yükü bütün arkadaşlarımızla beraber hepimizin omuzunda ve bunun üzüntüsünü de çok büyük bir şekilde hepimiz hissediyoruz. Burada her kurumun alması gereken dersler var, bizlerin de kendi adımıza aldığımız çok büyük dersler var.