Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketinde can kaybı sayısı arttı

Şanlıurfa’da dün yaşanan sel felaketinin ardından bodrum katını su basan alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedeni bulundu, kentte sel sonucu can kaybı 15’e çıktı.
Şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu yaşanan sel sonrası yürütülen arama çalışmaları sürüyor.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama kurtarma ekipleri, Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenini buldu.
Cesedin, kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman’a ait olduğu değerlendiriliyor.
Böylelikle sel nedeniyle kentteki can kaybı 15’e yükseldi.
ADIYAMAN’DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yaşanan sel felaketi nedeniyle Adıyaman’da da 2 kişi hayatını kaybetmişti. Böylece sel felaketinde hayatını kaybeden kişi sayısı toplamda 17’ye yükselmiş oldu.