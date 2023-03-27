Şanlıurfa yeniden sele teslim





Akşam saatlerinde başlayan ve hızı giderek artan yağmur nedeniyle, Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu.

Yarımtepe, Akpınar, Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı. Akabe, TOKİ konutları, Evren Sanayi Sitesi, Eyyübiye, Muradiye, Süleymaniye mahalleleri başta olmak üzere kent merkezinde birçok yerde sel etkili oldu.

TRAFİĞE KAPATILAN DALGEÇLERDE ÖLEN OLMADI

Sel nedeniyle önceki felakette olduğu gibi çok sayıda araç mahsur kaldı. Kent merkezindeki alt geçitler sel sularıyla doldu. Ancak, buralara önceki felaketten ders alınarak trafik akışı verilmemesi olası faciaları önledi.

Gök gürültülü sağanak yağış olarak gece boyu devam eden yağmur nedeniyle vatandaşlar güç durumda kaldı. Araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

VALİLİK UYARDI

Şanlıurfa Valiliği, akşam saatlerinde aniden bastıran yağış konusunda vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından, “Şiddetli sağanak yağış ilimizde etkisini tekrar göstermekte olup, ekiplerimizin tamamı sahadadır. Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir” uyarısında bulunuldu.