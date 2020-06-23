Şanlıurfa'da 1 mahalle, 28 bina ile 1 fabrika karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 28 bina ile 1 fabrikada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve bir ilçede yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Ceylanpınar ilçesinin Yukarıesence Mahallesi ile kent genelindeki 28 bina ve Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında bir kişinin test sonucunun pozitif çıkması sonrası da tüm fabrika çalışanlarına 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki Akkese ve Korgun mahalleleri ile kentteki 19 binadaki karantina tedbirleri ise sona erdirildi.