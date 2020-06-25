Şanlıurfa’da 1 mahalle ile 77 ev karantinaya alındı

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Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu vaka görülen Ceylanpınar ilçesinin Alaca Mahallesi ile kent genelindeki 77 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi.

27 BİNADA KARANTİNA BİTTİ

Öte yandan, kentteki  27 binadaki karantina uygulaması ise sona erdirildi. (DHA)

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