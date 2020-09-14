Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba 2 aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Tepedüzü Mahallesi'nde ikamet eden ve akraba olan Aşkın ve Çalışkan ailelerinin bazı fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Mesut, Ömer, Eyüp ve Sinan Çalışkan ile Fatih Aşkın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.