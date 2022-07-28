Şanlıurfa’da askıda pide için güneş altında kuyruk

Şanlıurfa’da askıda ekmek kampanyasından pide almak isteyen dar gelirli kadınlar, 40 dereceyi bulan kavurucu sıcak altında 1-2 saat kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Ahmet KAYA

Şanlıurfa’nın turistik bölgesi Balıklıgöl yakınında bulunan bir fırında ihtiyaç sahibi ailelere, hayırseverlerin bağışladığı ekmekler dağıtılıyor.

Tamamına yakını kadın olan Suriyeli ve Türk vatandaşlar, ekmek alabilmek için fırının açılış saati olan sabah 05.00’ten itibaren sıraya giriyor.

Yazın sıcak, kışın ise yağmurlu ve soğuk havaya rağmen kuyruğun boyunun her geçen gün daha da uzadığı belirtiliyor.

Bazı kadınlar, çocuklarıyla birlikte kuyruğa giriyor ama çocuklarına dağıtıcı tarafından ekmek verilmiyor.

Bedava ekmek alabilmek için sırada beklemek zorunda kalan kadınlar, fotoğraf ve görüntü çekilirken görüntülenirken yüzlerini kapatmaya çalışıyor.

Dağıtım sırasında zaman zaman izdiham yaşandığını belirten fırın çalışanları, “İnsanlar fırın açılmadan gelip kaldırıma oturuyor ve beklemeye başlıyor. Bir an önce ekmek pişirip dağıtmak için çaba sarf ediyoruz. Bu duruma da çok üzülüyoruz. Her gün bir pide veriyoruz. Bağış fazla olduğunda bu, 2 veya 3 pide de olabiliyor. Günde 35- – 400 ekmek dağıtıyoruz” dedi.

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