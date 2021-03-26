Şanlıurfa'da çaldıkları minibüsle depodan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'da çaldıkları minibüsle depodan hırsızlık yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hayati Harrani Mahallesi'nde park halindeki minibüsün çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, minibüsü çalan şüphelilerin Şanlıurfa Ticaret Merkezi'ndeki depodan da 1 ton 360 kilo fıstık çaldığını belirledi.
Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen S.Ç, M.A. ve A.Ç. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.