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7 Mayıs 2023
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Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 23. kilometresinde, 63 AEM 905 plakalı araç yüklü TIR ile 31 AAG 099 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, her iki araç da şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

HATAY’DA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay’da dün kontrolden çıkan kamyon önce bir çekiciye ardından da karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarpmıştı. Kazanın ardından kamyon ve 2 minibüs alev almış 13 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralanmıştı.

ŞANLIURFA’DA DÜN MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Şanlıurfa’da ise dün akşam saatlerinde akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki 4 kardeş ve anneleri hayatını kaybetmişti, bir çocuk ise kaybolmuştu.

Alaturka Online
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