Şanlıurfa'da kaymakama kendini “Cumhurbaşkanı başdanışmanı” olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'da Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a kendini "Cumhurbaşkanı başdanışmanı" olarak tanıtan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suruç Belediyesine gelen 52 yaşındaki F.Y, burada Kenan Aktaş ile görüşmek istediğini iletti.

Aktaş ile görüşen şüpheli F.Y. kendisini "Cumhurbaşkanı başdanışmanı" olarak tanıtıp, ilçenin sorun ve çözüm önerilerine ilişkin rapor hazırlayacağını belirtti.

Görüşmenin ardından F.Y. binadan ayrılırken, bu kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen Aktaş, durumu araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda yalan söylediği ortaya çıkan F.Y, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

F.Y'nin Suruç Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.