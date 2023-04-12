Şanlıurfa’da Kılıçdaroğlu afişine saldırı

Şanlıurfa’da, CHP listesinin üçüncü sırasından milletvekili adayı olan eski DEVA Partisi İl Başkanı Ahmet Tüysüz’ün, Uçaksavar semtindeki seçim bürosunda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına zarar verildi.

Kılıçdaroğlu’nun yüzü çizilerek yapılan fiziki saldırıyla ilgili olarak şikayette bulunulurken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Seçim bürosuna yapılan saldırıya tepki gösteren CHP Milletvekili adayı Ahmet Tüysüz, sosyal medya hesabından “Seçim büromuzun dış kısmındaki reklam çalışmalarına dün gece kimliği belirsiz kişilerce zarar verilmiştir. Daha bir fotoğrafa tahammül edemeyenler; bir ay sonra bu kötülük düzeniniz bitince ne yapacaksınız?” diye tepki gösterdi.