Şanlıurfa’da kolon kesen 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde yıkılan binalardaki yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edilen 2’si müteahhit 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli için ise gözaltı süresi uzatıldı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTI KORKUSUNA KAPILDILAR

Öte yandan, yaşanan depremde 170 kişinin öldüğü kent merkezi ve ilçelerinde riskli yapılar yaparak, kolon kesme eylemlerinin baş şüphelisi olarak görülen Siverek, Birecik ve kent merkezinde çok sayıda müteahhittin gözaltına alınma korkusuna kapılarak, Şanlıurfa’yı terk ettikleri öğrenildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen hasar tespiti denetimlerde kusuru bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. (DHA)