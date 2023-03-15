Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle eğitim öğretime bugün de ara verilmişti.
İçişleri Bakanı Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa’da 12, Adıyaman’da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. (AA)