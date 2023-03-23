Şanlıurfa’da su muamması: Bakan ‘İçmeyin’ AKP’li başkan ‘İçin’

Kentte birkaç günden buyana yaşanan su sıkıntısının ardından AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ŞUSKİ) arıtma tesisinde öğlen saatlerinde kameralar karşısına geçerek şebeke suyundan içip vatandaşlara da, “Gönül rahatlığıyla için” çağırısında bulundu.

Beyazgül sosyal medya hesabından da, “Şehrimizde yaşanan sel felaketi sonrasında veremediğimiz şebeke suyumuz, bugün itibarıyla tekrar içme suyu değerlerine yükselmiştir. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz” açıklaması yaptı.

VALİLİK DE “İÇİN” AÇIKLAMASI YAPTI

Başkan Beyazgül’in şebeke suyunun içme amaçlı olarak kullanılması çağrısından hemen sonra Şalıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından, “Kıymetli vatandaşlarımız, yapılan son analiz sonuçlarına göre merkez ilçelerimizdeki su değerleri selden önceki normal durumuna dönüşmüştür. Vatandaşlarımız, sularını içme suyu olarak kullanabilir” açıklaması yapıldı. Bu paylaşımın altına bir sosyal medya kullanıcısı, “Sayın valim bu tweetten sonra bardağa su doldurdum. Bulanık. Emin olamadım normale döndüğünden” şeklinde görüşünü dile getirdi. Bir başkası da, “Bu durumda kimin söylediğine inanalım sayın valim. Bir açıklama yaparsanız iyi olur” dedi.

BAKAN KOCA, “SAKIN İÇMEYİN” DEDİ

AKP’li Başkan Beyazgül’ün vatandaşlara, “Gönül rahatlığıyla için” çağrısında bulunduktan bir saat sonra ise Hatay’da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Şanlıurfa’nın içme suyuyla ilgili şu açıklama ve uyarılarda bulundu:

*Şanlıurfa’da ise merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Yapılan 6 bin 32 analizden 120’si uygunsuz bulunmuştur.

*Şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmaktan lütfen kaçınalım. Bu konuda tekrar uyarıda bulunmak istiyorum. Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması için valilik ve kaymakamlık uyarılarına dikkat edilmelidir.

ÖNCE KENDİ ARANIZDA ANLAŞIN

Kent yönetiminin “İçin” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise, “İçmeyin” çağrısının arasında kalan vatandaşlar, Başkan Beyazgül’e, “Arıtma tesisindeki suyu değil, musluktan içen bulanık suyu için de görelim” çağrısında bulunarak bu ikilemliğe sosyal medya üzerinden şu tepkileri gösterdi:

*Kime inanacağımızı bilmiyoruz. Siz önce kendi aranızda anlaşın. Karar verin, sonra biz de verilen karara uyalım en iyisi.

*Çıkış suyu tamam. Ya musluktan akış suyu hangi durumda? Temiz şebeke kirletildi. Midesi kaldıran içsin.

*Koca’nın Şanlıurfa merkez ilçelerinin suyu içilmemelidir açıklaması var. Lütfen şunu netliğe kavuşturun.