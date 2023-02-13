Şanlıurfa’daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir iş yerinin dış cephesinde bulunan güvenlik kamerasına ait kayıtta, 33 kişinin öldüğü Osman Ağan Apartmanı’nın yıkılmasıyla caddeye bina enkazından parçaların düşmesi ve caddede toz bulutunun oluşması görülüyor.
BÜYÜK TELAŞ KAMERADA
Binanın yıkılmasının ardından çevredeki insanların telaşla koşuşturması, yardım ekiplerinin bölgeye gelmesi de görüntülerde yer alıyor.
Öte yandan iş yerinin içini gösteren kamera kayıtlarında da deprem anında binadan çıkan sesler işitilirken eşyaların düştüğü görülüyor. (AA)