Şanlıurfalı can derdinde, AKP vekili kutlama

AKP Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, milletvekili olduğu Şanlıurfa’da gece boyu devam eden yağmur nedeniyle insanların sıkıntılı saatler yaşadığı gecenin ardından sabah 08.35’te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Harran Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu’nun atama kararıyla ilgili, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Harran Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu’nu tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Şanlıurfamız ve Harran Üniversitemiz için hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.

TEPKİ YAĞDI

Daha önce de katıldığı bir televizyonunda bir izleyicinin kendisini tanımadığı yolunda mesajı göndermesi üzerine, “Böyle diyenlerin ya kötü niyetli olduklarını, ya da balık hafızalı olduklarını düşünüyorum. Ya da bir Alzheimer başlangıcı falan vardır” diye eleştiren AKP milletvekili Açenal’a, milletvekili olduğu kentteki sel felaketi yerine rektör kutlama mesajı yayınlaması nedeniyle tepki yağdı.

Rektör ataması için 08.35’te, 14 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi için ise ilk paylaşımını 12.22’de yapması üzerine sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren vatandaşlar, sel felaketinin dehşet görüntülerine ait görselleri de ekledikleri paylaşımlarına AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’yi de etkiledi.



İŞTE O TEPKİ MESAJLARI…

*Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu önemli zaten. Bu tebrik çok önemli. İnsanlar ölüyor, Urfa yıkılıyor. Ama, siz tebriklere devam edin. Vallahi hiç faydanız olmadı Urfa’ya. Sadece faydalandınız Urfa’dan” diye tepki gösterdi.

*Sel sularına kapılan araçların görüntülerini ekleyen bir vatandaş ise paylaşımına, “Büyük hizmetleriniz için teşekkür ederim vekilim” yazarak tepkisini gösterdi.

*Bir sosyal medya kullanıcısı da, göle dönen yol videosuna, “Sayın vekilim biz de Şanlıurfa olarak sizi tebrik ediyoruz. Var olun hizmetleriniz için” yorumu yaptı.

*Bir kullanıcı, “Vaktiniz varsa Şanlıurfa’ya da bekleriz. İstifa edin” şeklinde tepki gösterirken, bir başkası da, “Pes diyorum. İnsanlar ölüyor, farkında mısınız? Yaptığınız yollar, köprüler çöktü. Hastaneleri su bastı. Çadırlar dersen yüzüyor. Siz neyin kutlamasını yapıyorsunuz? Biz ekranlarda izlerken kahroluyoruz oradaki insanların yaşadıklarına. Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi vicdan yok sizde?” paylaşımı yaptı.

*Gülender hanım Şanlıurfa’da sel felaketi devam ederken çok mu önemli bu tebriğiniz? Silin bari tweeti. Yoksa Şanlıurfa silecek sizi.

*Sayın vekilim, farkında mısınız deprem oldu, sel felaketi var. Biz rektörün derdinde değiliz. Buyurun halkın yararına derman olmaya çalışın.