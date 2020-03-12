Şans Topu 11 Mart sonuçları: Şans Topu sonuçları açıklandı! İkramiye tek kişiye…

En çok ikramiye dağıtan şans oyunları arasında yer alan Şans Topu’nda büyük ikramiye kazanmak isteyen vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. Bu hafta Şans Topu’nda büyük ikramiye Uşak’tan bir kişinin oldu. İkramiye kazandı mı merak edenler ise sonuçları öğrenmek istiyor. 11 Mart Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’nun bu akşam yapılan 978. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 933 bin 375 lira olarak belirlendi.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.