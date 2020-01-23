Şans Topu sonuçları 22 Ocak: Büyük ikramiyeyi 2 kişi paylaştı!

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Zengin olma hayali kuranlar kuponları başında kazandıran numaraları araştırıyor. Diğer oyunlardan farkı ‘+’ rakamı olan Şans Topu’nda kazandıran numaralar haberimizde. İşte 22 Ocak Şans Topu çekiliş sonucu…

ŞANS TOPU SONUÇLARI

22 Ocak Şans Topu sonuçlarına göre kazanan numaralar belirlendi ve büyük ikramiye 2 kişi arasında paylaşıldı.

Şans Topu sonuçları: 17-18-24-27-29 + 11

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.