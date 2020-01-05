Şans yine Erdoğan’dan yana





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor. Erdoğan çok bilgili biri değil. Din bilgisi bile İmam Hatip düzeyinde. Bu nedenle siyaset uygulamalarında, konuşmalarında akıl almaz hatalar yapıyor. ancak her seferinde bunlardan sıyrılmayı başarıyor. Kendisine "dava adamı" diyerek Türkiye'yi bir Arap tipi İslam devletine doğru götürmeye çalıştığı için çoğu kez gözü kara davranmaktan çekinmiyor. Bunun elbette pek eğitimli olmayan ve gelir düzeyi düşük kitlelerde bir karşılığı oluyor. ancak özelikle çok önemli siyasi konularda şans hep Erdoğan'dan yana oldu. Şimdi şans kapıyı bir kere daha çaldı. Saray iktidarı son yılların en yanlış kararını Libya'ya asker göndermeye kalkarak aldı. İç savaşın yaşandığı Libya'ya göndermek çatışmaların içinde yer almak olabilecek en akılsızca davranış. Tam bu sırada Amerika İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürdü. Erdoğan bu olayı bahane ederek Libya'ya asker göndermekten vazgeçmelidir. Bu kendisini ve Türkiye için çok büyük bir şanstır, Büyük bir yanlıştan dönülmelidir. Türkiye saray iktidarı sayesinde zaten uçurumun kenarına kadar getirildi. Buradan düşeceği sırada Amerika'nın yarattığı şans çok önemlidir.