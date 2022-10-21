‘Sansür Yasası’, Anayasa’ya aykırı amaç muhalif sesleri bastırmak!

İstanbul Barosu seçimlerinde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adayı Avukat Filiz Saraç, ‘Sansür Yasası’ ile muhalif seslerin susturulmak istendiğini belirtti.

Sevgim Begüm YAVUZ

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu’nun Genel Kurulu, 22- 23 Ekim günlerinde yapılacak. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı avukat Filiz Saraç, seçilirse, İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı olacak. Toplumsal olaylar, afet, çevre ve kadın hakları ile çoklu baroya karşı verdiği hukuki mücadeleleriyle tanınan Saraç, SÖZCÜ’ye konuştu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sansür Yasası’ ile muhalif seslerin susturulmak istendiğini belirten Saraç, “Demokrasiye, düşünce ve kanaat özgürlüğü ile basın hürriyetine ilişkin temel hak ve özgürlüklere aykırı. Yasanın 29. maddesi ‘Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek’ demektedir. Hukuki belirlilikten yoksun bu kavramlar hukuk güvenliği ilkesine aykırıdır” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ TEDİRGİNLİK

Yasanın seçim öncesi çıkarıldığına da dikkat çeken Saraç, şunları söyledi: “Yargı bağımsızlığının ağır zedelendiği ülkemizde, bu kriterleri tarafsızca kim, nasıl tayin edecek? Yasal düzenlemedeki bu derece belirsizlik, çıkarılan yasayı Anayasa’ya aykırı kılmaktadır. Yaklaşan seçimler öncesinde, gazetecileri ve sosyal medyadan paylaşım yapan yurttaşları tedirgin ederek, bilgi paylaşımı yapılmasını engelleyebilecek niteliktedir.” Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maden faciasına ‘kader planı’ demesini de eleştirerek, “Yargı bağımsızlığının sorun olduğu bir ülkede Cumhurbaşkanının olaya kader demesini dosyanın kapanması yönünde tavsiye ve telkin olarak niteliyorum” diye konuştu.