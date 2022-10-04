‘Sansür yasası’ görüşülmeye başlandı

Kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen Basın Kanunu’nda değişiklik içeren 40 maddelik teklifin TBMM’de görüşülmesine başlandı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Mersin’de öldürülen terörist için bakan taksiciye dayanarak ‘Terörist CHP’li’ dedi. Bu yasa çıkarsa, kamu görevlileri hakkında ne yapacağız?” diye sordu.

Veli TOPRAK

Basın Kanunu’nda değişiklik içeren 40 maddelik teklifin TBMM‘de görüşülmesine başlandı.

“DEMOKRASİ DEĞİL İSTİBDAT”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yasa teklifinin Türkiye’yi 3’üncü dünya ülkeleriyle aynı kategoriye sokacağını söyledi ve “İktidar iyi niyetli olmayan bir baskı ve sansürü dijital medyaya taşımaktadır. Bu istibdattır. Dezenformasyon değil ‘Akformasyon’ hedefleniyor. Yeliz isimli vekiliniz ve trol ordusu kuran bakanınızla bu işi şu yapan sizlersiniz. TÜİK Başkanı’nı görevden alın, dezenformasyonla mücadelede önemli başarı elde etmiş olursunuz” dedi.

“BASIN İLAN KURUMU BAŞKANI OLİGARK, KEYİFÇİ”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da “Özgürlüğü elinizden kaçırdığınızda bir Atatürk‘e, Kurtuluş savaşına ihtiyaç duyarsınız. Demokrasiyi sopayla koruyamazsınız. Kahrolsun oligarşi, yaşasın demokrasi. Ceza vereceklermiş, 6 yıl daha yatarım. Gazeteci devlete, partiye değil, gerçeğe ve halkına karşı sorumludur. Basın İlan Kurumu Başkanı ise oligark, keyifçi…” dedi.

Özkan, “Bir terörist öldürüldü. Terörist öldürülünce CHP’li oldu. Kim söylüyor? Taksici söylemiş. Taksici öyle beyan etmiş. Kim söylüyor bunu İçişleri Bakanı söylüyor. Haberi yapan, doğrulamaya çalışan kim, dezenformasyonun kaynağı kim? Bu yasa çıktığında dezenformasyon yaptığı için İçişleri Bakanı’na, İçişleri Bakanı’nı yanıltan, o terörist konusunda yanlış bilgi veren memurlara, kamu görevlilerine ne yapacağız? Var mı yasada hükmü? Peki böyle adalet, böyle düzen olur mu? Çürüyen her şey düşer demiştim. Bu düzen düşmüştür” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK YALAN HABER TÜRKİYE’DE”

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise “Temel hak ve özgürlükleri korumak devletin görevidir. Sahte isim ve hesaplarla siyasi rakiplere küfür, iftira ve hakaret etmek amacıyla kullanıldığı durumlarda düzenleme yapmak şarttır. Yalan haberi kasıtlı yayma eyleminin tehdit olduğu noktasında toplumda bir kanaat vardır. Sosyal medyada insanların onuru, şerefi ayaklar altına alınmıştır. Dünyada sosyal medyada en çok yalan habere konu olan ülke Türkiye’dir” diyerek teklifi savundu.

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