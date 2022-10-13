Sansür yasasında tartışmalı madde, TBMM’de kabul edildi

Sansür yasasında muhalefetin tepkisine neden olan 29. madde de AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü görüşülüyor.

Sansür yasası olarak da tanımlanan düzenlemenin tartışmalara neden olan 29. maddesi de AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI GELİYOR

Düzenleme ile Türk Ceza Yasası’na “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu eklendi, “endişe, korku veya panik yaratma, ülkenin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya” yönelik yayın yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

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