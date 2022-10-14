Sansür yasasının kabul edilmesine siyasetçilerden tepkiler

Sansür yasasının TBMM’de kabul edilmesine DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Zafer Partisi ve CHP’den tepki gösterildi.

TBMM‘de, kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabul edilmesine siyasetçiler tepki gösterdi.

“TÜM BASKI ARAÇLARINIZ KALKACAK AMA UTANCINIZ BAKİ KALACAK”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Bugün Sansür Yasası için poz verenler, bu vebali sonsuza dek taşıyacak. Recep Tayyip Erdoğan, bugün muhaliflere vurmak için kullandığınız bu sopayı, biz kıracağız. 2023 seçimleriyle birlikte tüm baskı araçlarınız kalkacak, ama utancınız baki kalacak.”

“DEMOKRASİ TARİHİNE KARA BİR LEKE BIRAKIYORSUNUZ”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Ey koltuklarını korumak için ne yapacağını şaşıran iktidar sahipleri. Hiç yasayla falan uğraşmayın, oldu olacak interneti kesin, gazeteleri, TV’leri kapatın Cumhurbaşkanını mutlu etmek için bir de pembe gazete basın! Yazık size demokrasi tarihine kara bir leke bırakıyorsunuz.”

“SANSÜR DUVARINI YIKACAĞIZ”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: “Sansür duvarını yıkacağız. Türk halkından gerçekleri gizlemenize izin vermeyeceğiz. Türk gençliği demokratik ülkelerdeki gençler gibi Özgür bilgi edinme ve fikirlerini çekinmeden, korkmadan açıklama halkına sahip olacak. Zafer gelecek, Özgür Türkiye gelecek.”

CHP’DEN 81 İLDE AÇIKLAMA

CHP il başkanlıkları, sansür yasasına karşı 81 ilde açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Halkı, basını ve basın emekçilerini susturmayı başaramayacaksınız” ifadelerine yer verildi.

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