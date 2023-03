Şap açıklaması et fiyatlarını uçurdu, kuyruklar uzadı

Şap hastalığı uyarısıyla et fiyatlarında düşüş beklenirken, aksine fiyatlar döviz kuruyla yarışır oldu. Hayvan pazarlarının kapatılmasından sonra etin fiyatı son 15 gün içinde 70 lira yükseldi. Kasaplarda perakende kuzu eti 230 liradan, kemiksiz dana kuşbaşı da 270 liradan satılıyor. Kıyma ise 250 liradan alıcı buluyor. Zincir marketlerde ise bu rakamlar 300 liranın üzerinde.

Piyasada fiyat istikrarı da olmayınca vatandaş bu Ramazan ayında da Et Süt Kurumu önünde ucuz ete ulaşabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren saatlerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

VATANDAŞ ESK ÖNÜNDE KUYRUK OLDU

Kıymanın 119 liradan, kuşbaşının da 129 liradan satışa sunulması Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Talep yoğunluğu nedeniyle fiş sırasıyla bir kişiye 1 kilo kıyma ve 1 kilo etten fazla satış yapılmıyor. İç piyasada ve zincir marketlerde ete yüzde 35 oranında gelen zam dar gelirlinin belini de iyice büktü.

Ramazan ayında vatandaşlar çaresiz kalarak yine Şehitlik semtindeki Et ve Süt Kurumu’nun yolunu tuttu, burada da 1 kilodan fazla et alamıyor. Bazı aileler eşi ve çocuklarıyla et kuyruğuna girip 1 kilo sınırını bu şekilde aşmaya çalışıyor. Zincir marketler ile Et Süt Kurumu arasında kiloda 110 lira fiyat farklı yaşanırken, günlük ortalama 4 ton satış yapılıyor.

“BÖYLE OLACAĞINI SÖYLEDİK KULAK VEREN OLMADI”

Besiciler ise duruma tepkili. Büyük ve küçükbaş hayvan üreticiliği ve aynı zamanda perakende kasaplık yapan Burhan Avşar, “Bunun böyle olacağını iki yıldır yüksek sesle dile getiriyorduk ama kulak veren olmadı. Yüksek enflasyona bağlı artan üretim maliyetleri, yem ve saman fiyatlarının tırmanmasıyla üretici elindeki hayvanları çıkardı.

Gelir gideri karşılamayınca gebe hayvanlar acımasızca kesime sürüldü. Kesilen büyük ve küçükbaş hayvanların karnından buzağılar, kuzular çıkıyordu. Bunun gühanı vebali kimin boynuna kalacak acaba? Üretici desteklenmedi. Elektrik faturaları, çoban maaşı, yem ve saman fiyatları üretimi bitme noktasına getirince dişi hayvanlar kesildi, hayvan sayısında ciddi bir düşüş var.

Şap dedikoduları da fiyatları düşürmedi, bilakis uçurdu. Et artık dolar kuruyla yarışır oldu. Et ve Süt Kurumu elindeki şoklanmış stoklardaki karkas eti satarak bu işi çözemez. Yine ithal et getirileceğini duyuyoruz. Geçmişte bunlar çözüm olmadı ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Bir an önce üretici desteklenerek fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor, aksi halde iki yıl sonrasını konuşmak bile istemiyorum” dedi.