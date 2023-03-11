Şap tehlikesi yayılıyor: Hayvan pazarı kapatıldı

Samsun, Denizli ve Siirt’in ardından Diyarbakır’da da SAT-2 Serotipi Şap hastalığı virüsüne rastlanılması nedeniyle kentteki canlı hayvan borsası ikinci bir emre kadar kapatıldı.

İki aydan beri hızla yayılan şap hastalığı virüsünün Diyarbakır’da da görülmesi üzerine kentin Çınar ilçesi yolundaki Fabrika Mahallesi’ndeki hayvan borsası kapatıldı.

JANDARMA TEDBİR ALDI

Bölge ilaçlanarak karantinaya alındı. Aynı şekilde başta Bingöl, Muş olmak üzere çevre illerden Diyarbakır’a karayolu ile küçük ve büyükbaş hayvan nakli de durduruldu. Yollarda Jandarma ve tarım il müdürlüğü yetkililerince sıkı tedbirler alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Diyarbakır Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu’nun, 9 Mart tarihli kararıyla şap hastalığı ile mücadele kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, ikinci bir karara kadar kapatılmıştır” ifadelerine yer verdi.