Sapık yapımcı Weinstein’dan Aniston’a şok tehdit: Öldürülmesi gerek

Aralarında ünlü oyuncu ve modellerin de bulunduğu onlarca kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve geçtiğimiz haftalarda hüküm giyen yapımcı Harvey Weinstein ABD basınının gündeminden düşmüyor.

Weinstein’ın ünlü oyuncu Jennifer Aniston’la ilgili kullandığı çarpıcı ifadeler ilk kez ortaya çıktı. 2005’te Jennifer Aniston’a tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili görüşü sorulan Weinstein, 2017’de The National Enquirer muhabirine yolladığı e-postada “Jen Aniston öldürülmeli” dedi.

Manhattan’da görülen davanın dosyalarına da giren e-postayla ilgili Aniston’ın bilgisi olmadığı öne sürüldü.

New York Times’ın haberine göre Aniston’ın sözcüsü, Weinstein’ın 51 yaşındaki oyuncuyu taciz ettiği iddialarının asılsız olduğunu, ikilinin hiçbir zaman yalnız kalmadığını savundu.

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