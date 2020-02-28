İTİRAFÇILAR, ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR… BU KEZ AYÇA PARS VE ECE KOÇ KONUŞTU… KEDİCİKLER; SAPKIN ÖRGÜTÜN SAHTE MEHDİSİNİN, KADINLARI DÖVDÜĞÜNÜ,,, SAÇLARINI KESİP, HAYVAN TAKLİDİ YAPTIRDIĞINI ANLATTI… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Sapkın örgüt çözülmeye devam ediyor