Saplantının Görünmez Hali: Invisible Man

SAPLANTININ GÖRÜNMEZ HALİ: INVISIBLE MAN

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, sinemaya birçok kez uyarlanan, insan psikolojisinin sürekle sınandığı INVISIBLE MAN: GÖRÜNMEZ ADAM filmini Basın Gösteriminde izledi. Bilim kurgu/Gerilim türündeki yapımı, geniş perspektiften bakarak izlenimlerini Amerika’nın ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için yorumladı.

İngiliz klasik bilim kurgu yazarı Herbert George Wells‘in 1897 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan eser, beyazperdede yerini aldı. Bilim kurgu romanından uyarlanmasına rağmen (romandan farklı olarak); OKB (obsesis kompulsif kişilik bozukluğu) yani takıntı hastalığına sahip bir bilim adamı Adrian Griffin’in, Cecilia Kass adlı kadına olan delicesine saplantısını konu alıyor. Öyle ki; bu durum Cecilia’nın hayatını yaşanmaz hale sürüklüyor. Evden dışarı adımını atacak cesareti dahi bulamayacak hale geliyor. Romanda hikaye görünmez adam Adrian Griffin üzerinden ilerlerken filmde kadın karakteri merkezine alan bir öykü anlatılıyor. ‘The Handmaid’s Tale‘ dizisinde canlandırdığı Offred/June Osborne karakteriyle gönlümüzde taht kuran Elisabeth Moss, sergilediği muhteşem performansıyla adeta filmi tek başına alıp götürüyor.

GÖRÜNMEZ ADAM KONUSU

Adrian Griffin çok zengin ve akıllı bir bilim adamı olmasının yanı sıra şiddet ve kontrol manyağıdır. Cecilia Kass’i aşırı denetim altına alarak evde hapis hayatı yaşatmaktadır. Cecilia bir gece plan yapar ve fırsatını bulup kaçar ve Adrian’dan saklanır. Bir gün Cecilia, Adrian’ın ölüm haberini alır ve büyük bir servete konduğunu öğrenir. Ancak kimsenin göremediği biri tarafından takip edildiğini umutsuzca açıklamaya çalışır. Etrafındakilerin inanılmaz tesadüfler sonucunda ölümleri ve bu olayları kanıtlayamaması aklını yitirecek duruma getirir.

Yönetmenliği ve senaristliği Leigh Whannell‘e ait olan filmde; (Altın Küre Ödülü ve Emmy Ödülü sahibi) Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer, Harriet Dyer ve Storm Reid yer alıyor.

DARK UNIVERSE

Universal Pictures klasik canavar filmlerini yeni nesiller için tekrardan beyazperdeye uyarlama kararı aldı. “Dark Universe” adını verdiği bu yeni girişimin ilk filmi Tom Cruise‘un başrolünde yer aldığı 2017 yapımı ‘The Mummy‘di. Filmi yazıp yöneten Leigh Whannell, stüdyoya Görünmez Adam karakteri için dehşet unsurlarının hakim olduğu yeni bir fikirle geldiğinde yapım şirketi bu görüşten çok memnun olmuş ve hemen uyarlamaya karar vermiş.

BABİL KİTAPLIĞI

Büyülü gerçekçilik akımının en büyük isimlerinden Arjantinli yazar Jorge Luis Borges, İtalyan sanat yayıncısı Franco Maria Ricci‘yle çalışarak kendi tercihlerine göre dünya edebiyatından seçtiği kitaplar ‘Gerçeküstü Edebiyat’ın en önemli serisi olarak kabul edilir. Borges, bu seriye Herbert George Wells’in ‘Duvardaki Kapı‘ adlı öykü kitabını da ekler. Wells’in kitabı için yazdığı önsözde Görünmez Adam eserine de değinir; “Wells, fantastik bir öykünün tek bir fantastik olayı içermesi gerektiği düşüncesindeydi… Wells, Görünmez Adam’da yalnız, görünmez bir adamı anlatır.” der. Leigh Whannell’in yazıp/yönettiği filmde ise Borges’in bu görüşüne kısmen uyduğunu görüyoruz. Çünkü Whannell, filmde görünmez adamın gücüne olası geleceğin sunduğu nimetlerden faydalandırarak ulaştırıyor. Romanda bulunan Griffin karakterinin görünmezlik süreci filmde bulunmuyor. Film izleyiciye kadın karakteri merkezine alan bir anlatım sunuyor. Leigh Whannell’in ‘Görünmez Adam’ karakterini izleyicilere yenilikçi bir yaklaşımla sunması, defalarca beyazperdeye aktarılan hikayenin klişe görüşten kurtulmasına neden oluyor. 1910’da ‘Madrid Merkez Üniversitesi‘nde Metafizik Profesörü olan İspanyol filozof José Ortega Y Gasset, gazete/dergi ve kitaplarındaki yazılarıyla İspanya’da kültür, sanat ve edebiyatı canlandırma ve popülerleştirme hareketinde önemli bir rol oynadı. 1925 yılında döneminin edebiyatı ve sanatı üzerine düşüncelerini ortaya koyduğu denemelerinde; kitap ekonomisinin gerilemesi gözleminden yola çıkarak roman türünün krize girme nedenini sorgular. Netice olarak; yeni türde hikayeler üretmenin olanaksızlaşması ve öykülerin tekrara düşmesinin de bezginliğe yol açtığı sonucuna ulaşır. Gasset’in bu görüşü aslında tekrara düşmek istemeyen Görünmez Adam’ın yönetmeni Leigh Whannell’in yaptığı işin mantığını doğruluyor.

Romanına aşina olanların biraz hayal kırıklığı yaşayacak olmasına rağmen diğer yandan korku ve gerilim seven izleyicilerin hayran kalacakları türde bir yapım. Film süresince kalp atışlarınıza hakim olamayacağınız ve her an “Şimdi ne olacak?” hissiyatı yaşamak istiyorsanız ‘Görünmez Adam’ sizin için biçilmiş bir kaftan.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY