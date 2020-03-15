Saracchi: Hem futbolculara hem taraftara saygısızlık!

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş seyircisiz maçta 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı futbolcu Marcelo Saracchi, yayıncı kuruluşta corona virüsü nedeniyle maçların ertelenmemesini ve seyircisiz oynanmasına şu sözlerle tepki gösterdi;

“Bugün gerçekten hem bize, hem rakip takıma, hem taraftarlara saygısızlık yapıldı. Eğer bir futbol maçı varsa bunun taraftarla oynanması gerekiyor. Avrupa’da ve dünyada maçlar erteleniyor ama Türkiye’de oynanıyor. Benim garibime gitti açıkçası…”