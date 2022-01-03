Sarallar operasyonunda uyuşturucu serası ortaya çıktı

İstanbul’da, mafya tipi organize suç örgütlerine ve bu çetelere silah temin eden suç ağlarına yönelik “Tırpan” operasyonu kapsamında ‘Sarallar’ olarak bilinen yapıya düzenlenen operasyonun ayrıntıları belli oldu.

Habip ATAM

Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerince, 30 Aralık’ta 2 şüphelinin yakalanması için Büyükçekmece’de bir villaya operasyon düzenledi. Baskında, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Adrese giren ekipler, villanın bazı bölümlerinin, özel ısı, ışık ve havalandırma düzenekleriyle uyuşturucu serasına dönüştürdüğü belirlendi. Adreste yapılan aramalarda, 123 kök Hint keneviri, 9 kilo 384 gram esrar, 1 terazi ve gübre ele geçirildi.

TIRPAN OPERASYONU

Şüphelilerin uyuşturucu yetiştirmek için otomatik takip sistemi kurdukları, gübreleme, ilaçlama işlemlerini bir yazı tahtası üzerine çizerek takip ettikleri belirtildi. Operasyonun, 24 Aralık’ta Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27 ilde düzenlenen operasyonla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Türkiye genelinde farklı çete üyelerine yönelik düzenlenen 357 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği çalışmanın İstanbul ayağında, Sarallar olarak bilinen suç örgütünün alt gurubuna operasyon düzenlenmiş, 9 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilmişti.

SEDAT ŞAHİN’E SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Polis ekipleri operasyon sırasında, 5 yıldır aranan Barış S.’nin de izine ulaştı. Sedat Şahin’e keskin nişancı silahla saldırı girişiminin azmettiricisi olduğu iddiasıyla arandığı belirtilen Barış S., 27 Aralık’ta düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Sedat Şahin’in yara almadan kurtulduğu, kayınvalidesinin omzundan vurulduğu o saldırı dışında, farklı suçlardan da arama kaydı olan Barış S. hakkında çok sayıda şikayet olduğu da belirtildi.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Barış S. ve 9 şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, firari bir ismin daha yakalandığı belirtildi. 24 Aralıktan bu yana düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 13 çete üyesinin işlemlerinin bugün tamamlandığı ve Büyükçekmece Adliyesine sevk edildikleri belirtilirken, operasyonlarda ele geçirilen, silah ve uyuşturucular emniyette sergilendi.

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