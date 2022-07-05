Sarallar operasyonuyla ilgili ünlü isimler emniyete çağırıldı

İstanbul merkezli 13 ilde sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin’in olduğu öğrenildi.

Habip ATAM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçtiğimiz salı Sarallar olarak bilinen suç örgütü ve alt gruplarına operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 119 şüpheli yakalandı. Son yılların en kapsamlı çete operasyonlarından biri olan baskında, iş insanı Erdal Acar da gözaltına alındı.

Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen suç örgütünün elebaşı İlyas (Alaattin) Saral ise aramalara rağmen bulunamadı.

Organize polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, baskınla alakalı yeni detaylar da ortaya çıktı.

İddiaya göre, suç örgütü ve alt grupları, adam öldürmekten- yağmaya kadar birçok suç eylemine karıştı.

Gözaltına alınanlar arasında, bazı eğlence mekanı işletmecileri olduğu da öğrenildi.

İŞ İNSANLARI VE ÜNLÜ İSİMLER

Polisin gözaltına aldığı Erdal Acar gündem olurken, hakkındaki iddialarla ilgili bazı bilgilere ulaşıldı.

İddiaya göre, iş insanı Acar, Sarallar’la bağlantılı kalabalık bir koruma ekibiyle dolaşıyordu.

Aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanlarını ya da ünlü isimleri bir araya geliyordu.

Acar’ın karar verdiği sulhleşmeyi kabul etmeyenler ise Sarallar suç örgütü ile tehdit ediliyordu.

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞIRILDI

Erdal Acar’ında aralarında bulunduğu 119 şüpheli için 4 günlük ek gözaltı alınmıştı. Emniyette işlemleri süren şüphelileri için 4 gün daha ek gözaltı talep edildiği öğrenilirken bazı ünlü isimlerin de ifade için emniyete çağırıldığı öğrenildi.

İfade için emniyete çağırılan isimler arasında oyuncu Naci Şaşmaz, 1997’de Türkiye güzeli seçilen, şarkıcı Aylin Coşkun, yorumcu Sinan Engin, oyuncu Erkan Petekkaya gibi birçok tanınmış ismin yer aldığı öğrenildi.

O isimlerden Necati Şaşamaz ve Petekkaya’nın emniyete giderek ifade verdiği öğrenildi.

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