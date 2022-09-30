Saray 7 yılda nereye ne harcadı?

Cumhurbaşkanlığı’nın 2015 – 2021 yılları arasında mutfak, temizlik, giyim, sağlık, bakım ve onarım gibi başlıklarda gerçekleştirdiği harcamaları mercek altına aldık.

Sozcu.com.tr

Sayıştay, 2015 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı denetim raporuna, Saray’ın faaliyet sonuçları tablosunu da ekliyor. Bu tabloda, Cumhurbaşkanlığı’nın mali gelir – gider verilerinin yanı sıra yapılan harcamalar da yer alıyor.

Mutfaktan temizliğe, giyimden bakım ve onarıma kadar birçok başlıkta Saray’ın harcamalarındaki artış dikkat çekiyor.

SÖZCÜ’nün tablolardan seçtiği 12 gider kalemine 2015 – 2021 yılları arasında toplam 505 milyon 800 bin lira harcandı.

EN BÜYÜK GİDER KALEMİ SAĞLIK

Buna göre, söz konusu 7 yıllık dönemde, kırtasiyeye 18.2 milyon, mutfağa 22.8 milyon, tıbbi malzeme ve laboratuvar masraflarını içeren sağlık harcamalarına 179.1 milyon ödendi. Sağlık, seçilen harcamalar içinde en yüksek paya sahip olurken, bunda corona virüs pandemisiyle nedeniyle 2021 yılında gerçekleşen 112 milyon liralık test, maske vb. sağlık harcamaları etkili oldu.

2015 – 2021 yılları arasında Saray’ın temizlik masrafları 30.3 milyon lirayı bulurken, giyim ve tuhafiye için 59.2 milyon lira harcandı.

Söz konusu dönemde tarımsal ve bitkisel ilaç alımlarına toplam 57.3 milyon lira ödenirken, canlı hayvan alımı için 105 bin lira, yem için ise 993 bin lira harcama yapıldı.

BAKIMA 96 MİLYON

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bina ve bu binalarda yer alan araç gereçler için toplam 96.1 milyon lira bakım onarım ödemesi gerçekleştirildi. Yedek parçalar için 34.3 milyon lira, vasıtaların lastikleri için ise 7.1 milyon lira lira ödendi. Spor malzemelerine verilen para ise 7 yılda toplam 347 bin lira oldu.

2015 yılında Saray’ın 12 kalemde toplam gideri 14 milyon 281 bin lirayken, bu rakam 2016’da 19 milyon, 2017’de 28.9 milyon, 2018’de 34.7 milyon, 2019’da 48.4 milyon ve 2020’de 135 milyon 249 bin lira ve 2021’de 224 milyon lira oldu.

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