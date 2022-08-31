Saray “Askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa” diye inledi, sosyal medya yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Saray’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde Deniz Kuvvetleri Bandosu tarafından “Yavuz Geliyor” adlı türkünün seslendirilmesi sosyal medyada gündem oldu. Denizcilerin gür bir şekilde söylediği “Askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa” sözleri Saray’ın bahçesinde yankılandı.

Taşkın SU

Dün akşam Saray’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle özel bir program düzenlendi.

Gecenin ev sahipliğini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Yaklaşık 2 saat 16 dakika süren programda Deniz Kuvvetleri Bandosu tarafından, “Askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa” sözlerini içeren “Yavuz Geliyor” adlı türkünün çalınması sosyal medyada gündem oldu.

TÜRKÜLERDEN SONRA SAVAŞ MÜZİĞİ

Kuran tilavetiyle başlayan programda ilk olarak Hey Onbeşli Onbeşli türküsü seslendirildi. Yatsı ezanının okunmasıyla ara verilen konser Çanakkale İçinde, Asker Yolu, Eledim Eledim, türküleriyle devam etti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Kurtuluş” ve “Cumhuriyet” filmlerinin müziklerine imza atan ve geçen yıl hayatını kaybeden Muammer Sun’ın “Savaş Müziği”ni çaldı. Devlet Çoksesli Korosu ise “İleri Marşı”nı seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, “30 Ağustos Zaferi Marşı”nı ve “Başkomutana Selam Marşı”nı; Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası “Ay Yıldız Rapsodisi”ni; Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, “Osmanlı Sergi Marşı”nı, “Hamdiye Marşı”nı çaldı.

Deniz Kuvvetleri Bandosu, “Türk Deniz Kuvvetleri Marşı” ile “Yavuz Geliyor” türküsünü; Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği “Devlet Marşı” ile “Tekbir ve Cenk Marşı”nı seslendirdi.

Hava Kuvvetleri Bandosu; “Hava Bando Marşı” ve “Ankara Marşı”nı çaldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından çalınan “Karadeniz Marşı” Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirdi.

“CANIM TÜRKİYEM”LE SONA ERDİ

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası “Ordunun Duası”nı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu “Kemal Atatürk Marşı”nı; Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, “Alay Marşı”nı, Deniz Kuvvetleri Bandosu, “Deniz Harp Okulu Marşı”nı; Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, “Ordu Marşı”nı; Hava Kuvvetleri Bandosu, “Hava Harp Okulu Marşı”nı çaldı.

Konser Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası, Hava Kuvvetleri Bandosu ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından çalınan “Canım Türkiyem Marşı”yla sona erdi.

2020’DE SEYİRCİSİZ, GEÇEN YIL İSE YAPILMADI

2020 yılında corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen Zafer Konseri, bestesini Halit Recep Arman’ın yaptığı “Ordu Marşı”yla başlamış ve sırasıyla şu eserler çalınmıştı:

“30 Ağustos Zafer Marşı, Başkomutana Selam Marşı, Plevne Marşı, Çırpınırdı Karadeniz, Güzelleme, Sakarya Marşı, Tekbir ve Cenk Marşı, Hoş Gelişler Ola, Yemen Türküsü, Manastırın Ortasında, Kuvayı Milliye Marşı, Vatan Marşı, Bil Oğlum, Bu Bayrak, Çalın Davulları, Gaziantep Yolunda, Kara Kuvvetleri Marşı, Kemal Atatürk Marşı, Genç Osman, Ordu Marşı (Ceddin Deden), Neşide-i Zafer.”

Geçen yıl ise Saray’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla ilgili bir konser düzenlenmedi.

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