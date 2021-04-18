Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Slovenya'nın AB'ye gönderdiği iddia edilen resmi olmayan belgeyi değerlendirdi:

SARAYBOSNA (AA) – ZLATAN KAPİC/SANELA CRNOVRSANİN – Türkiye'nin yeni Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen, resmi olmayan belgeye (non-paper) ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de uluslararası toplumun da Bosna Hersek’in bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'e 14 Nisan Çarşamba günü güven mektubunu sunarak görevine başlayan Girgin, AA muhabirine, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler, Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi ve ülkede sert tepkilere neden olan belgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin tarihi ve insani boyutuna işaret eden Girgin, "Bugün Türkiye’de, belki de Bosna Hersek nüfusundan fazla, bu ülke kökenli vatandaşımız var. Bu önemli bir insani bağ teşkil ediyor." dedi.

Türkiye’nin Bosna Hersek’le ilişkilerinin siyasi alanda çok iyi seyrettiğini ve üst düzey diyaloğun söz konusu olduğunu söyleyen Girgin, "Mevcut Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi geçtiğimiz ay Türkiye’yi ikinci defa ziyaret etti. İlk ziyaretlerini 2019’da yapmışlardı. İki ülke uluslararası forumlarda da birbirini destekliyor. Ekonomik alanda ise ilişkiler iyidir ama potansiyeline ulaşmamıştır, daha katedilecek mesafe vardır." şeklinde konuştu.

Geçen ay yürürlüğe giren Güncelleştirilmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nın ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını düşündüğünü söyleyen Girgin, Türkiye'nin, Bosna Hersek’in tamamında, ülkenin kalkınmasına imkanlar ölçüsünde katkı sağladığını anımsattı.

Girgin, ülkede birçok Türk kurumunun faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek "Ayrıca belediyelerimizden ve sivil toplum kuruluşlarımızdan büyük bir ilgi vardır. Özellikle bazı şirketlerimizin, Bosna Hersek’teki eski tesisleri devralıp modernize ederek kara geçirmeleri ve bunu yaparken de yerel çalışanlarının haklarını iyileştirmeleri gibi çok güzel başarı hikayelerimiz de var." ifadelerini kullandı.

– "Belgeyi yazanlar Türkiye’yi öcü gibi göstermek istemişler ama komik duruma düşmüşler"

Bosna Hersek'in parçalanması, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin reddedilmesi ve Türkiye'nin bölgedeki boşluktan faydalanarak Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece etkili olduğu gibi maddelerin yer aldığı, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen, resmi olmayan belgeye (non-paper) ilişkin Girgin, bu tür açıklamaların yeni olmadığını ve zaman zaman gündeme geldiğini belirtti.

Medyada yer alan belgenin kimin tarafından yazıldığının belli olmadığının altını çizen Girgin, "Hiç kimse sahiplenmediğine göre üzerinde fazla durmaya gerek yok. Ama şu kadarını söyleyebiliriz, Türkiye de uluslararası toplum da Bosna Hersek’in bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekliyor. Söz konusu belgeyi yazanlar Türkiye’yi öcü gibi göstermek istemişler ama komik duruma düşmüşler." diye konuştu.

Büyükelçi Girgin, Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri safhasında bulunan bir ülke olduğunu ve Bosna Hersek dahil, tüm Balkan ülkelerinin AB’ye ve NATO’ya üyeliklerini hep desteklediğini hatırlatarak "Ayrıca Türkiye’nin Afrika, Uzak Doğu ve hatta Güney Amerika ülkeleriyle ilişkileri süratle gelişirken, parçası olduğu Balkanlar’daki ülkelerle ilişkilerinin gelişmesinden daha doğal ne olabilir?" dedi.

Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin Bosna Hersek ile Sırbistan için büyük önem taşıdığını kaydeden Girgin, herkesin, böyle kapsamlı altyapı projelerinin bölgenin ekonomisine ve halkın refahına katkılarının yanı sıra bölgedeki siyasi ilişkileri ve istikrarı olumlu etkileyeceğinin farkında olduğunu ifade etti.

Projenin, "Barış Otoyolu" olarak da nitelendirildiğini anımsatan Girgin, konunun, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin son ziyaretinde de ele alındığını ve ilave belgenin imzalanmasıyla Bosna Hersek’teki sürecin hızlanacağının anlaşıldığını sözlerine ekledi.