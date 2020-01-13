Saraydan Atıp Tutması Kolay ! Gençler Neden Evlenmiyor ?





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aile kavramının önemini anlatırken, gençlerin evlilik yaşının ilerlemesinden ve bazılarının hiç evlenmemesinden yakındı. Erdoğan, “Gençlerimizin evlilik yaşı ilerledi. Çoğu 30’u geçkin yaşta evleniyor. Kimi evde kalıyor” dedi.

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