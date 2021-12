SARI PLAKA: “Bir Taksi Meselesi”

Patreon'dan destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek

İstanbul'u uzun süredir meşgul eden taksi sorunlarına karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "5000 yeni taksi" teklifinin yer aldığı bir yönerge hazırladı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarında 11 kez oylamaya açılan yönerge 11 defa red yedi. Bu gündem, İstanbul'da 80'li yıllardan beri yapılaşan bir sistemi açığa çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde de tek bir sınıf vardı. "Galericiler." Galericilik ve Oto Center gibi kavramların işin içine girmesiyle oluşan piramidin en altında kalanlar ise taksi şoförleri oldu. "Sarı Plaka", İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturmak istediği yeni sistemi ve bu teklifin karşılarında yer alan Taksiciler Esnaf Odası'nın görüşlerini, taksi şoförlerinin hikayesiyle birleştirdi.

Twin Musicom adlı sanatçıya ait A Flash in the Pan, Creative Commons Atıf 4.0 kapsamında lisanslanmıştır. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

