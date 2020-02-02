“Sarı poşetli kız” poşetini ihtiyaç sahipleri için de doldurmak istiyor

Galata ile Şişhane civarında topladığı pet şişelerle sokakta yaşayan hayvanlara mama alan ve “sarı poşetli kız” olarak tanınan Ceren Baştürk, evsizlere ve yardıma muhtaç insanlara da el uzatabilmek için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

– Topladıklarını İBB’nin Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerine atan ve bu sayede “İstanbulkart”ına yüklenen bakiyeyle kartın geçerli olduğu marketlerden hayvanlara mama ve süt alan Baştürk, ayrıca çocukları da şeker ve çikolatayla sevindiriyor.

– Ceren Baştürk:

– “Ben artık sarı poşetimde sadece pet şişe ve teneke değil umut, sevgi, mutluluk, huzur taşımak istiyorum, sonucu maddi değil daha çok manevi olabilecek şeyler. Farkındalık kazandırmak istiyorum”

– “Mesela bir fırının bana demesi lazım ki ‘Ceren bugün biz 100 ekmek fazla yaptık. Gel bunları sarı poşetine dolduralım ve maddi açıdan durumu kötü olan bir mahalleye dağıtalım”

“Sarı poşetli kız” poşetini ihtiyaç sahipleri için de doldurmak istiyor

Galata ile Şişhane civarındaki esnaftan ve sokaklardan topladığı pet şişelerle sahipsiz kedi ve köpeklere mama alan ve “sarı poşetli kız” olarak bilinen Ceren Baştürk, artık poşetini evsizler ve yardıma muhtaç insanların yüzünü güldürmek için de doldurmak istiyor.

Küçük yaşlarda memleketi Kütahya’dayken çevre duyarlılığı sayesinde pet şişe toplamaya başlayan 25 yaşındaki Baştürk, bu alışkanlığını sokakta yaşayan hayvanların karnını doyurmak için sürdürüyor.

İlk olarak, evinde biriktirdiği pet şişeleri kentin belirli noktalarındaki “mamamatik”lere götüren Baştürk, hayvanların mama ihtiyacını bir süre buradan karşıladı. Duyarlılığı zaman içerisinde esnafın da dikkatini çeken Baştürk, onların da pet şişe biriktirme alışkanlığı kazanmasını sağladı.

Sabah saatlerinde koluna taktığı sarı poşetiyle Galata ve Şişhane civarında mekik dokuyarak esnaftan biriktirdikleri pet şişeleri toplayan Baştürk, daha erişilebilir olması nedeniyle bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerine atmaya başladı.

Bu sayede “İstanbulkart”ına yüklenen bakiyeyle kartın geçerli olduğu marketlerden hayvanlara mama ve süt alan Baştürk, ayrıca çocuklara şeker ve çikolata gibi yiyecekler de alarak onları sevindiriyor.

Artık heybesinde sadece pet şişe değil yardıma muhtaç insanlara ve evsizlere el uzatmak için umut taşımayı hedeflediğini söyleyen Baştürk, bu konuda hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor.

– “Sarıyı severim ben, papatya gibidir”

Yüksek lisans öğrencisi Ceren Baştürk, çok küçük yaşlarda kağıt atıklarını Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfına götürdüğünü, atık pillerini de ayrıştırdığını anlattı.

İstanbul’daki geri dönüşüm konteynerlerinin ve “mamamatik”lerin kendisini daha çok teşvik etmesiyle 8-9 aydır daha çok pet şişe toplamaya başladığını aktaran Baştürk, bu şişeleri ilk zamanlar hangi renk ve boyda poşet bulursa onunla taşıdığını söyledi.

İnsanların poşetlerin içerisinde ne taşıdığını merak ederek, “Ne taşıyorsun bu kadar. Yardım edelim.” sözleri üzerine pet şişeleri içi görünen başka bir poşetle taşımak istediğine işaret eden Baştürk, “Marketten sarı renkte bir poşet aldım. Sarıyı severim ben, papatya gibidir. Papatya güzellikler barındırır, güzel kokar. Hem ekonomik hem büzgülü, kullanışlı olduğu için hem de içi göründüğü için tercih ettim. Pet şişe taşıdığımı gördükçe ‘Biz de biriktirelim.’ demeye başladı esnaf. O yüzden ben de o poşete devam ettim.” diye konuştu.

Baştürk, esnafın da pet şişe biriktirmesinin çok hoşuna gittiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Çünkü hep çöpe gidiyordu. Şimdi onları biriktirmek, bu şekilde dönüş olması çok güzel. ‘Kızım, hanıma söylüyorum evde biriktiriyoruz, onu da dükkana getiriyorum sana vermek için.’ diyorlar. Şişelerin kapaklarını ayrı biriktiriyoruz. Buna da bir duyarlılık kazandı insanlar. ‘Bu hala toplanıyor mu?’ diyenler, kampanyayı bitti sananlar var. İlk zamanlarda çok zorlandım. ‘Ne olur toplayın. Bu çok önemli.’ dedim hep. Çoğu yerden olumsuz tepki aldım. ‘Biz bununla uğraşamayız. Belediye ya da herhangi bir denetleme geldiğinde bize bunun dönüşü iyi olmayabilir. O yüzden biz bunu toplamayalım.’ gibi şeyler söylendi.”

Baştürk, sosyal medya hesabından da genellikle annelerin kendisine, “Benim kızım seni örnek almaya başladı. Balkona bir tane kutu koydu biriktiriyor. Seninle atabilir miyiz? Seni çok merak ediyor.” diye mesaj attığını dile getirdi.

– “Farkındalık kazandırmak istiyorum”

Artık “sarı poşetli kızın” farklı bir boyut kazanmasını istediğini aktaran Baştürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela bir fırının bana demesi lazım ki, ‘Ceren bugün biz 100 ekmek fazla yaptık. Gel bunları sarı poşetine dolduralım ve maddi açıdan durumu kötü olan bir mahalleye dağıtalım.’ Kütüphaneler haftasını düşünüyorum. Kütüphaneler haftasında herkes bir kitap alsın, bir mahalleye, farklı ildeki bir yere kütüphane açalım. Poşetlere doldurup götürmek istiyorum. Mesela bir müzik grubu bana desin ki ‘Kemanımızı, gitarımızı koyalım. Gel Darülaceze’ye gidelim ve oradaki yaşlılara, kimsesizlere yarım saat müzik şöleni yapalım. Ben artık sarı poşetimde sadece pet şişe ve teneke değil umut, sevgi, mutluluk, huzur gibi güzel şeyler taşımak istiyorum. Sonucu maddi değil daha çok manevi olabilecek şeyler. Farkındalık kazandırmak istiyorum. Herkes yazmış ‘İnsanlar için de bir şeyler yapıyor musun?’ Evet yapmak istiyorum ama ben öğrenciyim ve asgari ücretle çalışıyorum. Herkesle birlikte bunu yapabiliriz. Mesela takipçilerim ‘Bir gün birlikte sokak sokak gezelim, esnaftan toplayalım sonra da marketten alışveriş yaparak çorba malzemesi alıp küçük bir tencerede pişirelim ihtiyacı olan, üşüyen 3-5 kişiye dağıtalım.’ diyor.”

Ceren Baştürk, insanlardan her anlamda destek beklediğini vurgulayarak, “Birlik olmak güzel. Çünkü ben gerçekten tek başıma hiçbir şey yapamam. Ben burada bir yere 100 ekmek dağıtırım ama başka bir ilde başkaları da dağıtırsa güzelleşir hayat. Bir yerde bir çiçek açması yetmiyor. Çok yerde çiçek açınca güzel bir ovaya dönüşüyor.” ifadelerini kullandı.

– “Ceren çok düşünceli, hassas bir kızımız”

Karaköy’de 45 yıldır esnaflık yapan 54 yaşındaki Hayim Emyani, Baştürk’ün 4-5 yıl önce de kendilerinden pet şişe topladığını anlattı.

Pet şişe biriktirme alışkanlıklarının Baştürk’le oluştuğunu belirten Emyani, “Ceren çok düşünceli, hassas bir kızımız. Sokak hayvanlarına da çok yardımcı olan biri. Alır mamayı hayvanlara götürür. Biz çok seviyoruz Ceren’i esnaf olarak. Hepimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her zaman uğrar. Biriktirdiğimiz pet şişeleri kendisine veririz. Her zaman yardımcı olmaya hazırız Ceren için.” ifadelerini kullandı.