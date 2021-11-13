Fransa’da Sarı Yelekliler eylemin 3. yıl dönümünü kutlamak için hazırlık yürüyüşü gerçekleştirdi. Sarı Yelekliler yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan işyeri ve dükkan sahipleri ve çalışanlardan destek talep ederek, “Biz sizler için yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Fransa’da Sarı Yelekliler bir kez daha sokakları ele geçirdi. Sarı Yelekliler hareketinin 20 Kasım’da yapılacak 3. yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında başta başkent Paris olmak üzere ülkenin birkaç farklı kentinde yürüyüş düzenlendi.

METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Polisin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşe katılım geniş olurken, güvenlik önlemleri çerçevesinde birden çok metro istasyonunu kapatıldı. Sarı Yeleklilere valilik tarafından verilen gösteri izni, geniş cadde ve bulvarlar yerine dar sokaklarla sınırlandırıldı.

Sarı Yeleklilerin gösteri yaptığı güzergah üzerinde sağa ve sola açılan sokak başları polis tarafından bariyerlerle kapatılarak göstericilerin ara sokaklara girip iş yerlerine zarar vermesi önlenmiş oldu.

Yürüyüş güzergahında tedbir olarak polis minibüsleri konuşlandırılırken, çok sayıda polis görevlendirilmesi ve alınan sıkı önlemler göstericilere gözdağı verilmesi olarak yorumlandı.

DESTEK İSTEDİLER

Sarı Yelekliler yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan işyeri ve dükkan sahipleri ve çalışanlardan destek talep ederek, “Biz sizler için yürüyoruz” ifadelerini kullandı. Göstericiler, esnafın bir bölümünden destek bulurken, ulaşımı aksattıkları için tepki de çektiler.

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