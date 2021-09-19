Sarıgül: AK Parti’nin kurduğu ofsayt tuzağına düşmeyeceğiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, futbolda ofsayt kuralının kaldırılması yönündeki açıklamalarını sürdürdü. Sarıgül, “TDP olarak AK Parti’nin kurduğu ofsayt tuzağına düşmeyeceğiz. Ofsayt futbolun hızını düşüren bir kuraldır. Buradan UEFA’ya sesleniyoruz. Ofsaytı kaldırın. Van Basten, ofsaytı kaldırın dediği zaman sorun yokta TDP söyleyince mi sorun oluyor. Ofsayt kuralının kaldırılması UEFA’da tartışılmaya başlandı. Biz de buna öncülük ettiğimiz için mutluyuz” açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 1’inci Olağan Büyük Kurultayı öncesi, Genel Başkan adayları arasında düzenlenecek olan seçimlere katılmak için, Kocaeli’ye geldi. Sarıgül’ü TDP Kocaeli İl Başkanı Volkan Karayel, TDP Genel Başkanı Coşkun Ağaryılmaz ve partililer karşıladı. 435 partilinin oy kullanacağı seçimler için Kocaeli’ye gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, oylama sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“DELEGE AĞALIĞINI BOZUYORUZ”

Sarıgül, “Kocaeli’de bulunmaktan son derece mutluyum. Kocaeli sanayi, ekonomi, turizmde en önde olması gereken illerin başında geliyor. Önümüzdeki ay bir tam günümü Kocaeli’ye verip bütün ilçeleri, STK’ları gezeceğim. Esnaflar, EYT’liler, halk için neler düşünüyorum, bunları konuşacağız. Bugüne kadar siyasilerin hepsi konuştu ama hiçbiri konuştuklarını dile getirmedi. Türkiye’nin kaderi kimler tarafından seçildiği belli olmayan bin 300 delege karar veremez. Delege ağalığını bozuyoruz. Bir genel başkan partililerine güvenemezse nasıl halka güvenecek. Delegenin oyu ile genel başkan olursun ama halkın oyu ile cumhurbaşkanı olamazsın. Bugün bu oylama da olan herkes Türkiye’nin tarihine geçmiştir” diye konuştu.

“ÖNCE VATAN SONRA PARTİ”

“İlk defa TDP, Türkiye’de siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştiriyor” diye devam eden Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

* İşte genel başkanı partiye kayıtlı üyeler seçiyor. Bugün yeni bir örneği sunuyoruz. Bugün tarihe not düşüyorsunuz. Eğer partimizde genel başkan iki defa seçim kazanamazsa görevi gençlere bırakır maddesi var. Sabah İstanbul’daydım. Şimdi de büyük bir onurla Kocaeli’de demokrasi şölenine tanıklık ediyorum. Demokrasi şölenimiz bütün yurdumuza hayırlı ve uğurlu olsun.

* Demokrasi tarihe imza atıyorsunuz. Yarın sabahtan itibaren diğer partililer sizi tebrik edecek. Diğer partiye kayıtlı üyelerde delege sistemine son vermek isteyecekler. O delegelerin sabaha kadar hangi pazarlıklarla karşı karşıya kaldığını biliyorsunuz. Partilerdeki genel başkanların hegemonyasına son veriliyor. TDP, öncelikle bayrağımız ,toprağımız, vatanımız sonra partimiz gelir der.

“PARLAMENTER SİSTEMİ SAVUNAN BİR PARTİYİZ”

“TDP olarak demokratik parlamenter sistemi savunan bir partiyiz” açıklamasında bulunan Sarıgül sözlerini şöyle sürdürdü:

* Başkanlık sisteminin ülkeyi ileriye taşıdığına inanmıyoruz. İnansak kesinlikle evet derdik. Demokratik parlamenter sistem için uzun uzun çalışmalar yaptık. Geriye dönük siyasi hayatımda tek başıma aldığımı kararlarda eksik yönlerim olduğunu görüyorum. O yüzden ekip halinde alınan kararlara değer veriyorum. Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde partimde büyük mücadeleler verdim.

* Demirel, Cumhurbaşkanı olduktan sonra hepimizi kucakladı. Bizim dönemimizde bakanlar dışarıdan atanmayıp teşkilattan gelecek. Yurtdışında kaliteli eğitim alan çocuklarımızdan danışman olarak faydalanacağız. Bizim bakanımız, her il ve ilçede neler olduğunu bilecek. Benim milletvekilim Kocaeli’de oturacak. Düğün varsa düğünde, cenaze varsa orada olacak. Salı Ankara’ya gidip perşembe günü kendi ilinde olacak.

“UEFA’YA SESLENİYORUZ”

Sarıgül, futbolda ofsayt kuralının kaldırılması yönündeki çağrılarını da şöyle sürdürdü:

* 3600 ek gösterge, yıllardan beri partilerin söz verdiği ama iktidara geldikten sonra gerçekleştiremediği bir vaat. Emniyet mensuplarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve öğretmenlerin faydalanabileceği bu 3600 ek göstergeyi, bütün partilerimizle uzlaşıp çıkarmaya kararlıyız. Tam 20 yıldır AK Parti, diğer partileri ofsayta düşürüyor. TDP olarak AK Parti’nin kurduğu ofsayt tuzağına düşmeyeceğiz.

* Ofsayt futbolun hızını düşüren bir kuraldır. Buradan UEFA’ya sesleniyoruz. Ofsaytı kaldırın. Van Basten, ofsaytı kaldırın dediği zaman sorun yokta TDP söyleyince mi sorun oluyor. Ofsayt kuralının kaldırılması UEFA’da tartışılmaya başlandı. Biz de buna öncülük ettiğimiz için mutluyuz. Birkaç sene sonra ofsayt kuralı kalktığı zaman görüşürüz.

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