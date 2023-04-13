Sarıgül: Askerden gelmiş evlat gibiyim. Evine dönmüş gurbetçi gibiyim

CHP Erzincan Milletvekili adayı ve Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Erzincan’da seçim çalışmalarına başladı. CHP Erzincan İl Başkanlığı’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan Sarıgül, “Erzincan’a koşarak geldim. Hep özlemle ve sevinçle geldim. Hep heyecanla geldim. Ama inanın bugün çok farklı duygular içindeyim. Askerden gelmiş evlat gibiyim. Evine dönmüş gurbetçi gibiyim” diye konuştu.

“SEÇİMİ KAZANMAKTAN DAHA FAZLASINA İHTİYACIMIZ VAR”

CHP Erzincan Milletvekili adayı olan Sarıgül, şunları söyledi: Türkiye, çok önemli bir seçime gidiyor. Bu seçimler hepimize güzel bir Türkiye için bir araya gelme sorumluluğu veriyor. Seçimi kazanmaktan daha fazlasına ihtiyacımız var. Aynı zamanda yeni bir Türkiye inşa etmemiz lazım. Hak, hukuk, adalet içinde yaşayan, eşitlik içinde yaşayan, barış ve huzur içinde yaşayan güler yüzlü bir Türkiye inşa etmemiz lazım. Bunun için, herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Benim görev ve sorumluluğum Erzincan’da çalışmaktır. CHP Erzincan Milletvekili adayı olarak buradayım. CHP gençlik kollarında siyasete başladım. Genç yaşta milletvekili seçildim. Başkanlık divanında görev yaptım. Şişli’de uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. İşsize iş bulmayı, evsize ev bulmayı, dertlere derman olmayı Allah’ım bana nasip etti. Yaptığımız bu hizmetler, bize yeni bir görev ve sorumluluk getirdi. CHP Erzincan milletvekili adaylığını bir görev ve sorumluluk olarak görüyorum.

“İŞİ OLMAYANIN, DARDA KALANIN, HAKSIZLIĞA UĞRAYANIN YANINDA OLDUM”

Erzincan benim baba ocağım. Bizim hamurumuz, kokumuz, dokumuz Erzincan topraklarıdır. Bu toprakların örfünü, âdetini, inançlarını bilen bir insanım. Törelerimize, geleneklerimize, inançlarımıza bağlı, büyüğümü, küçüğümü bilerek siyaset yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Hep proje siyaseti yaptım. Hep iş ve aş siyaseti yaptım. Hep kardeşlik ve barış siyaseti yaptım. Milletin derdini derdim bildim. İşi olmayanın, darda kalanın, haksızlığa uğrayanın yanında oldum. Olmaya da devam edeceğim.

“ERZİNCAN’I DA TÜRKİYE’NİN YILDIZI YAPACAĞIM”

Erzincan ile ilgili projelerinide anlatan Sarıgül, “Belediyecilikte Şişli’yi nasıl model yaptıysam, memleketim Erzincan’ı da Türkiye’nin yıldızı yapacağım. Gençlerimize iş bulmak, hemşerilerimizin rızasını kazanmak, daha fazla yatırım, daha fazla aş, iş getirmek, tarımda, sanayide ve turizmde Erzincan’ın yüzünü güldürmek için adayım. Sizin derdiniz benim derdim. Dertlerinizi çözmek için adayım. Samimiyetle ve iyi niyetle yola çıktım. Meclisin ve ülkemizin dikkatini Erzincan’a çekeceğim. Erzincan’ın sesi artık daha gür çıkacak. Erzincan konuşulur olacak. Ben vaatte bulunmuyorum. Bugüne kadar yaptığım şeyleri söylüyorum. Ben bugüne kadar hiçbir yurttaşıma sen kimsin, necisin, hangi partilisin? diye hiç sormadım. Herkesin hakkını ve hukukunu koruyacağım. Haftanın üç günü, salı, çarşamba, perşembe günleri Meclis çalışmaları nedeniyle Ankara’da olacağım. Diğer dört gün Erzincan’da olacağım. Evim ocağım burası olacak”diye konuştu.

“SEVGİNİN DİLİYLE KONUŞACAĞIZ, SEVGİ KAZANACAK, ERZİNCAN KAZANACAK”

Milletvekili olmaya değil, yaşlıların evladı, küçüklerin abisi, büyüklerin kardeşi olmaya geldiğini anlatan Sarıgül, “Seçim, sözün millete geçmesi demektir, seçim havayı temizler, moral verir. Seçimlere katılan her partiden bütün milletvekili adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Centilmence bir mücadele olsun. CHP milletvekili adayları olarak, güzel bir seçim kampanyası yapacağız. Bir oy daha fazla almak için, insanları incitmeyeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz. El ele, kol kola, omuz omuza vererek çalışacağız, çalışa, çalışa kazanacağız. Türkiye’nin sorunlarını çözeceğiz. Adil bir devlet, insanca ve hakça bir düzen kuracağız. Sevginin diliyle konuşacağız, sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak. Kazanan Türkiye olacak” dedi.