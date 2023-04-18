Sarıgül: Bizim iki kırmızı çizgimiz var, bayrağımız ve vatanımız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Çayırlı, Tercan ve Mercan ilçelerindeki seçim çalışmaları sırasında yoğun ilgiyle karşılandı.

Sarıgül, ilçe gezilerinde yaptığı açıklamada, “Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımızı ve vatanımızı seven herkes benim öz be öz kardeşimdir. Kardeşlerimin derdi benim derdimdir. Ben milletvekili olmaya değil, dertlerinizi çözmeye talibim. Bana oy versin-vermesin, bütün hemşehrilerimin vekili olacağım” diye konuştu.

“BENİ ANKARA’YA YALNIZ GÖNDERMEYİN, ERZİNCAN’I 2-0 YAPALIM”

Erzincan’dan oy alıp Ankara’da yatanlardan, hemşehrisine caka satanlardan hiç olmadığını anlatan CHP Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

* “Erzincanlı cesurdur, yüreklidir, merttir. Erzincanlı her zorluğa dayanır. Ama yalana dayanamaz. Haksızlığa dayanamaz. Nerede bir Erzincanlı varsa orada çalışkanlık vardır. Hoşgörü vardır, sevgi, saygı, dayanışma vardır. Orada vatan, millet ve bayrak sevgisi vardır. Erzincan’ın bütün sorunlarını biliyorum. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bütün sorunlarınızı çözeceğiz. Beni Ankara’ya yalnız göndermeyin. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Doktor Ufuk Aktaş’la gönderin. Erzincan’ı 2-0 yapalım.”

“KILIÇDAROĞLU, DEVLETİ RAYINA OTURTUR, EKONOMİYİ YOLUNA KOYAR”

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için de hemşehrilerinden oy isteyen Sarıgül vaatlerini ise şöyle sıraladı:

* “Sayın Kılıçdaroğlu, herkesin Cumhurbaşkanı olur. Türkiye’nin yüzde yüzünü kucaklar. Devleti rayına oturtur, ekonomiyi yoluna koyar. Ülkeyi huzura kavuşturur. Köylerde tarım ve hayvancılık kalmadı. Tarıma ve hayvancılığa önem vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu açıkladı; Erzincan, yeni kurulacak olan özel ekonomi bölgesi içinde yer alacak. Tarım ve hayvancılık merkezi olacak.

“ÇİFTÇİYE SÖZ VERDİK ÖTV’SİZ VE KDV’SİZ MAZOT VERECEĞİZ”

* Hayvancılık için ucuz kredi vereceğiz. Çiftçilerin ve esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçiye söz verdik ÖTV’siz ve KDV’siz mazot vereceğiz. Çiftçimize, besicimize alım garantisi vereceğiz. Çiftçi para kazanacak. Köyleri canlandıracağız. Her köyde bir ziraat mühendisi veya veteriner bulunacak. Tarımda, hayvancılıkta çalışan gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Erzincan topraklarında ekilmeyen, biçilmeyen yer kalmayacak. Devletin arazilerini tarım ve hayvancılık yapanlara bedelsiz olarak vereceğiz.

“GÖÇ EDEN DEĞİL, GÖÇ ALAN ERZİNCAN”

* Yozgat’ın mercimeği, Niğde’nin patatesi, Manisa’nın üzümü nasıl meşhursa Çayırlı’nın da fasulyesi öyle meşhur olacak. Marka olacak. Bunu yapmakta bana nasip olacak inşallah. Çayırlı, esnafın para kazandığı, çiftçinin cebinin para gördüğü bir ilçe olacak. Fakirleşen değil zenginleşen bir Erzincan, göç eden değil göç alan bir Erzincan için bize destek verin. Erzincan’da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak. Kazanan Türkiye olacak.”